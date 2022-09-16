Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ağustos ayında aylık %2,3 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 11:23:06 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla %2,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %4,4 artışla 45,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Temmuz ayına kıyasla %2,9 düşüşle ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,4 artışla 39,29 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,26 milyon mt ile Güney Kore ve 2,25 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.