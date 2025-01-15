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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Aralık’ta aylık değişim göstermedi

Çarşamba, 15 Ocak 2025 15:54:38 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık bazda değişiklik göstermeyerek ve yıllık %2,1 artışla 17,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %4,9 artışla 5,45 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %28,6 artışla 3,82 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %4,9 düşüşle 2,96 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,3 düşüşle 5,72 milyon mt oldu.

Aralık ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %28,5’ini, Çin %18,8’ini, Hindistan %17,1’ini ve Güney Kore %15,9’unu oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları geçtiğimiz yılın tamamında 202,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya 

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