Avustralya'nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026'nın Temmuz ayında %19,3 geriledi

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Temmuz ayında Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %19,3 ve yıllık %9,7 düşüşle 15,85 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay'den yapılan kömür ihracatı yıllık %3,8 düşüşle 4,62 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point'ten yıllık %0,9 düşüşle 2,57 milyon mt ve Abbot Point'ten yıllık %24,3 düşerek 2,84 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone'dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,3 düşüşle 5,81 milyon mt oldu.

Temmuz ayında Gladstone'dan Güney Kore'ye yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %36,2'sini, Japonya %29,7'sini, Çin %14,4'ünü ve Hindistan %8,7'sini oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 111,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Temmuz 2025