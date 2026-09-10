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Avustralya üç ülkeden ithal galvanizli saca soruşturma başlattı

Perşembe, 10 Eylül 2026 12:25:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Hindistan, Malezya ve Vietnam çıkışlı çinko kaplanmış (galvanizli) saca yönelik antidamping önlemlerinin devam edip etmemesine ilişkin bir soruşturma başlattığını açıkladı. Mevcut antidamping önlemlerinin 16 Ağustos 2027 tarihinde sona ermesi beklenirken, antidamping vergisi muaf ihracatçılar olan Vietnamlı üreticiler Hoa Sen Group ve Nam Kim Steel Joint Stock Company için uygulanmıyor.

Yerel üretici BlueScope Steel'in antidamping önlemlerinin devam ettirilmesi yönündeki başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında komisyon, damping yapılıp yapılmadığını ve verginin belirlenmesinde dikkate alınan değişken faktörlerde değişiklik olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 dönemini inceleyecek. BlueScope Steel, antidamping önlemlerinin sona ermesi halinde söz konusu üç ülkeden dampingli fiyatlarla yapılan ithalatın muhtemelen artacağını iddia ediyor.

Mevcut damping marjları Hindistan için %12,8, Malezya için ise %16,5 oranlarında yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 ve 7226.99.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Etiketler: Galvanizli Kaplamalı Yassı Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,47 mm
Genişlik 1.250 mm
Rulo  R
  S250GD+Z
Tedarikçi KMC - Steel Service Center
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,47 mm
Genişlik 1.250 mm
Rulo  R
  S280GD+Z
Tedarikçi KMC - Steel Service Center
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,47 mm
Genişlik 1.250 mm
Rulo  R
  S280GD+Z
Tedarikçi KMC - Steel Service Center
Teklifi Gör

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