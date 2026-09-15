Whyalla çelik tesisindeki yüksek fırın kalıcı olarak kapanacak ve 500'den fazla kişi işten çıkarılacak

Basında çıkan haberlere göre Avustralya merkezli Whyalla çelik tesisinin yöneticileri, tesisteki yüksek fırını yeniden devreye almaya yönelik girişimlerin başarısız olmasının ardından fırını kalıcı olarak kapatmaya karar verdi. Karar sonucunda yaklaşık 500 doğrudan çalışan ile 100 geçici işçi işini kaybedecek. Çelik tesisi ile bağlantılı maden ve liman faaliyetlerindeki toplam çalışan sayısı yaklaşık 1.700'den 1.200'e düşecek.

Bu yıl Nisan ayından bu yana devre dışı olan eski yüksek fırını yeniden çalıştırmak için birçok girişimde bulunulmuştu. Yönetici KordaMentha, özellikle çalışanlara yönelik riskler göz önüne alındığında fırını yeniden devreye alma çalışmalarını sürdürmenin artık mümkün olmadığı bir noktaya gelindiğini belirtti. Temmuz ayında gerçekleştirilen yeniden devreye alma çalışmaları sırasında üç çalışan yaralanmıştı.

Yeni tesisler kurulana kadar çelik üretimi duracak

Whyalla'da modern teknolojilerin kullanılacağı yeni çelik üretim tesisleri kurulana kadar çelik üretimi durdurulacak. Kapanış ve yeniden yapılanma sonucunda bazı faaliyetler tamamen sona ererken, bazıları daha az çalışanla devam edecek.

Karardan etkilenen 500 çalışan ve 100 geçici işçinin yanı sıra çelik tesisi, madenler ve limanda dış şirketler adına çalışan yaklaşık 200 sözleşmeli çalışanın geleceği de belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte bu çalışanlardan bazılarının başka görevlerde istihdam edilmesi mümkün olabilir.

Whyalla'daki mevcut faaliyetlerin eldeki çelik stokları ve ithal malzemeler kullanılarak devam etmesi bekleniyor. Kapanış ayrıca Avustralya'nın tek ray çeliği üreticisinin üretiminin durmasına neden olurken, Whyalla tesisi ülkedeki iki entegre çelik tesisinden biri konumunda bulunuyor.

Satış sürecinin 2026 yılında tamamlanması planlanıyor

Whyalla çelik tesisi, Güney Avustralya hükümetinin finansal sıkıntılar ve ödenmemiş yükümlülükler nedeniyle işletmenin kontrolünü Sanjeev Gupta'nın GFG Alliance şirketinden devraldığı 2025 yılı Şubat ayından bu yana KordaMentha'nın yönetiminde bulunuyor.

Yüksek fırının kalıcı olarak kapatılmasına rağmen Güney Avustralya hükümeti, yeni bir sahip bulma sürecinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planına uygun şekilde ilerlediğini belirtti. Jindal Steel ve M Resources çelik tesisini satın almak için aday olmaya devam ederken, BlueScope Steel son teklif hakkını elinde bulunduruyor. Mevcut yüksek fırının kapatılması, Whyalla'da çelik üretimine yeniden başlanmasının yeni üretim tesislerinin kurulmasına bağlı olacağı anlamına geliyor.