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Avustralya'nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %18,4 arttı

Perşembe, 17 Eylül 2026 15:22:12 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ağustos ayında Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %18,4 ve yıllık %9,9 artışla 18,77 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay'den yapılan kömür ihracatı yıllık %18,9 artışla 6,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point'ten yıllık %14 artışla 3,74 milyon mt ve Abbot Point'ten yıllık %7 artarak 3,03 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone'dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,8 artışla 5,8 milyon mt oldu.

Ağustos ayında Gladstone'dan Güney Kore'ye yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %28,5'ini, Japonya %24,7'sini, Hindistan %21,8'ini ve Çin %8,3'ünü oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 130,62 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Ağustos 2025

Etiketler: Hammaddeler Avustralya Okyanusya 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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