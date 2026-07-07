Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026’nın Haziran ayında %13,6 yükseldi

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Haziran ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %13,6 ve yıllık %0,1 artışla 19,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 6,04 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %2 düşüşle 4,14 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %17,3 artarak 3,1 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 artışla 6,35 milyon mt oldu.

Haziran ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %35,2’sini, Güney Kore %20,3’ünü, Hindistan %18,3’ünü ve Çin %9’unu oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Haziran döneminde 95,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Haziran 2025