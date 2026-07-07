 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya’nın...

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026’nın Haziran ayında %13,6 yükseldi

Salı, 07 Temmuz 2026 14:08:49 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Haziran ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %13,6 ve yıllık %0,1 artışla 19,64 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 6,04 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %2 düşüşle 4,14 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %17,3 artarak 3,1 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 artışla 6,35 milyon mt oldu.

Haziran ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %35,2’sini, Güney Kore %20,3’ünü, Hindistan %18,3’ünü ve Çin %9’unu oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Haziran döneminde 95,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Haziran 2025


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Mayıs ayında %34,9 yükseldi

12 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %10,3 artış kaydetti

11 Haz | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Nisan ayında aylık %16,9 düşüş kaydetti

15 May | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Nisan ayında %0,2 geriledi

14 May | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Mart ayında aylık %147,1 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Mart ayında %15,8 yükseldi

20 Nis | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Şubat ayında %18,7 geriledi

19 Mar | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026’nın Şubat ayında %6,2 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı 2026’nın Ocak ayında aylık %3,7 geriledi

20 Şub | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %3,3 düştü

19 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis