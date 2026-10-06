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Avustralya'nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026'nın Eylül ayında %1,4 düştü

Salı, 06 Ekim 2026 14:09:10 (GMT+3)   |   İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Eylül ayında Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %1,4 düşüş ve yıllık %8,5 artışla 18,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay'den yapılan kömür ihracatı yıllık %7,6 artışla 5,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point'ten yıllık %6,4 artışla 3,34 milyon mt ve Abbot Point'ten yıllık %5,9 artarak 3,28 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone'dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,9 artışla 6,38 milyon mt oldu.

Eylül ayında Gladstone'dan Japonya'ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %31,5'ini, Güney Kore %27,7'sini, Çin %15,4'ünü ve Hindistan %9,6'sını oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Eylül döneminde 149,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Eylül 2025

Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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