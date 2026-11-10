Avustralya'nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026'nın Ekim ayında %9 geriledi

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ekim ayında Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %9 düşüş ve yıllık %1,9 artışla 16,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay'den yapılan kömür ihracatı yıllık %8,5 düşüşle 4,64 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point'ten yıllık %6 artışla 3,07 milyon mt ve Abbot Point'ten yıllık %27,3 artarak 3,24 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone'dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,9 düşüşle 5,88 milyon mt oldu.

Ekim ayında Gladstone'dan Çin'e yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %24,5'ini, Güney Kore %24,2'sini, Japonya %20,8'ini ve Hindistan %14,9'unu oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ekim döneminde 165,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Ekim 2025