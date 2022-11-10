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Avustralya’nın Newcastle limanından yapılan kömür ihracatı Ekim ayında %29,2 azaldı

Perşembe, 10 Kasım 2022 16:21:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yer alan Newcastle limanından yapılan kömür ihracatı bu yılın Ekim ayında olumsuz hava koşullarının baskısı altında kaldı. Söz konusu ayda kömür ihracatı bir önceki ay kaydedilen 10,06 milyon mt’a kıyasla hafifçe artarak ve yıllık %29,2 düşerek 10,08 milyon mt oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Newcastle limanından yapılan kömür ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 113,48 milyon mt seviyesine indi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, aynı dönemde söz konusu limandan yapılan kömür ihracatının değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde kaydedilen 22,7 milyon Avustralya doları seviyesine kıyasla 49,6 milyon Avustralya doları seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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