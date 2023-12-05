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Avustralya’nın Hedland limanı karbon salımını azaltmak için LNG kullanacak

Salı, 05 Aralık 2023 12:11:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli Pilbara Clean Fuels Pty Ltd, Ocean Marine Energy (Oceania) ve İtalya merkezli RINA, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2050 yılı sıfır karbon salımı hedeflerine ulaşmak amacıyla dünyanın en büyük demir cevheri ihracat limanı Hedland limanında konsept bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi ve yakıt ikmali sistemi geliştirmek üzere anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu tesiste doğal gazın LNG’ye dönüştürüleceği belirtildi. Ayrıca bu sayede Pilbara ile Asya arasında gidiş-dönüş seferi yapan demir cevheri yük gemilerine yönelik daha temiz deniz yakıtı talebinin karşılanacağı da ifade edildi.

Oceania, özel olarak tasarlanmış LNG yakıt ikmal gemilerinin kiralandığı, bu gemilerin yönetildiği ve işletildiği bir konsept hizmet sunacak. Bu konseptte Hedlend limanı açıklarında demir atmış gemiler arasında yakıt ikmali yapılacak.

Bununla birlikte RINA, 209.000 dwt kapasiteli bir konsept Newcastlemax dökme yük gemisi geliştirecek ve bu gemide yanma öncesi karbon yakalama ile hidrojen üretimi içeren LNG yakıt sistemi bulunacak. Söz konusu konsept, LNG’nin deniz yakıtı olarak kullanılmasıyla sıfır karbon salımı hedeflerine ulaşılmasını sağlıyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya 

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