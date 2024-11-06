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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ekim’de aylık %5,7 düştü

Çarşamba, 06 Kasım 2024 12:12:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %5,7 düşüş ve yıllık %2 artışla 16,69 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %8,8 artışla 5,72 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %26,2 artışla 2,71 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %18,7 artışla 2,64 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,8 düşüşle 5,62 milyon mt oldu.

Ekim ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %29,1’ini, Çin %24’ünü, Hindistan %15,6’sını ve Güney Kore %12,5’ini oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ekim döneminde 166,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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