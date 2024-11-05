Avustralyalı CZR, Robe Mesa demir cevheri projesinin satışını henüz tamamlayamadı

Avustralyalı madenci CZR Resources Limited (CZR), Robe Mesa demir cevheri projesinin Miracle Iron Resources’a satışının bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Yabancı Yatırım İnceleme Kurulu’nun (FIRB) satışla ilgili başvurunun değerlendirmesini 31 Ekim tarihine kadar tamamlayamadığı ve son tarihin 29 Kasım’a ertelenmesini talep ettiği belirtildi. 30 Eylül tarihinde FIRB, kararını açıklayacağı son tarihi 31 Ekim’e ertelediğini duyurmuştu.

Bu yılın Ocak ayında CZR, diğer madencilik projelerine kaynak yaratmak amacıyla Robe Mesa projesini 102 milyon Avustralya doları karşılığında satmayı kabul etmişti.