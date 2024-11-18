 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya...

Avustralya Çin’den ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 18 Kasım 2024 11:46:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı. Bahsi geçen ürünler arasında kalınlığı 4,75 mm’ye kadar olan sıcak sac ve kalınlığı 4,75 mm’den fazla sıcak rulo sac bulunuyor.

Avustralyalı çelik üreticisi Bluescope Steel Limited’in başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Ekim 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.10, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27. 00, 7208.36. 00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.30.00, 7225.40.00 ve 7226.91.00 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Kasım 2024

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları zayıf talep ve ithalat baskısı sonucu geriledi

18 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo ve galvanizli sac fiyatları aynı kalırken soğuk rulo sac fiyatları gevşedi

18 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Eylül’de aylık %2,7 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Çoğu piyasa Çin çıkışlı agresif fiyatların baskısı altında

15 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da spot yassı mamul fiyatları yatay, üretici henüz teklif vermedi

15 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Kasım 2024

15 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları düşmeye devam ediyor

15 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları bir miktar düştü

15 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 46. Hafta, 2024

14 Kas | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis