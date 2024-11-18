Avustralya Çin’den ithal sıcak rulo saca antidamping soruşturması başlattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı. Bahsi geçen ürünler arasında kalınlığı 4,75 mm’ye kadar olan sıcak sac ve kalınlığı 4,75 mm’den fazla sıcak rulo sac bulunuyor.
Avustralyalı çelik üreticisi Bluescope Steel Limited’in başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Ekim 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.
Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.10, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27. 00, 7208.36. 00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7225.30.00, 7225.40.00 ve 7226.91.00 kodları altında yer alıyor.