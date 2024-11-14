Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ekim’de aylık %6,6 geriledi

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre bu yılın Ekim ayında Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı aylık %6,6 ve yıllık %2,8 düşüşle 45.578.062 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Eylül ayına kıyasla %11,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %0,9 düşüşle 39,28 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i 3,04 milyon mt ile Güney Kore ve 1,35 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.