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Avustralyalı CuFe JWD demir cevheri madenindeki haklarının satışını tamamladı

Perşembe, 07 Kasım 2024 11:17:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci CuFe Limited, ülkenin batısında bulunan JWD demir cevheri madenine ilişkin haklarını Newcam Minerals Pty Ltd.’ye satışını tamamladığını açıkladı. Bu satış, CuFe’nin yüksek kaliteli demir cevheri ve lityum gibi önemli stratejik metallere odaklanma stratejisinin bir parçası.

Önceki satışlar, stok ve harcamalarla ilgili nihai düzenlemelerin bu çeyrekte yapılması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere hakları 12 milyon Avustralya doları karşılığında satılan madenin askıya alınmasının ekstra maliyet yaratacaktı. JWD madeninin yaklaşık üç milyon mt demir cevheri rezervi bulunuyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım & Birleşme 

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