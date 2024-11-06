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Anglo American Avustralya’daki kömür madencisi ortak girişimindeki hissesini satacak

Çarşamba, 06 Kasım 2024 11:40:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralya’da bulunan Jellinbah East and Lake Vermont kömür madeninde %70 hisseye sahip olan Jellinbah Group’taki %33,3 hissesini 1,6 milyar Avustralya dolarına satmak üzere Avustralya merkezli Zashvin Pty Limited ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Jellinbah Group, Anglo American, Japonya merkezli Marubeni ve Zashvin’in ortak girişimi olarak faaliyet gösteriyor.

Söz konusu satış kararı Anglo American’ın Jellinbah madenlerini işletmemesi ve madenlerden elde edilen ürünleri satmamasından kaynaklanıyor. Resmi onaya tabi olan satışın 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Anglo American’ın Genel Müdürü Duncan Wanblad, “Avustralya’da işlettiğimiz kömür birimlerinde kalan hisseleri satma sürecimiz devam ediyor ve önümüzdeki aylarda şartlar üzerinde anlaşmaya varacağız,” dedi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım & Birleşme Anglo American 

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