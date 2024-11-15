Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ekim’de aylık %42,5 geriledi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %42,5 düşüş ve yıllık %45,7 artışla 102.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %71,6’sı Çin’e, geri kalanı ise Malezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.