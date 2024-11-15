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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ekim’de aylık %42,5 geriledi

Cuma, 15 Kasım 2024 11:33:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %42,5 düşüş ve yıllık %45,7 artışla 102.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %71,6’sı Çin’e, geri kalanı ise Malezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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