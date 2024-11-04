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Avustralyalı Mineral Resources’un demir cevheri üretimi ve satışları ilk çeyrekte arttı

Pazartesi, 04 Kasım 2024 13:48:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %11 ve yıllık %3 artışla 68 milyon ıslak metrik ton (wmt) seviyesinde yer alırken, toplam demir cevheri satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %6,4 düşüşle ve yıllık %14,7 artışla 4,5 milyon wmt seviyesinde kaydedildi.

MinRes ayrıca Onslow demir cevheri projesinin üretiminin planlanladığı gibi 2025 yılının Haziran ayından itibaren yıllık 35 milyon mt seviyesine ulaşacağını bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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