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Avustralya’nın Gladstone limanından yapılan kömür ihracatı Ekim’de arttı

Salı, 08 Kasım 2022 16:23:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Gladstone limanından yapılan kömür ihracatı son üç ayda üst üste kaydedilen düşüşlerin ardından bu yılın Ekim ayında artış gösterdi. Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayında söz konusu limandan yapılan termal ve metalürjik kömür ihracatı aylık %21,2 artışla ve yıllık bazda neredeyse değişim göstermeyerek 5,25 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda Japonya’ya yapılan ihracat toplam değerin %26’sını oluştururken, Tayvan ve Güney Kore sırasıyla %21,5 ve %19,5’ini oluşturdu.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Gladstone limanından yapılan kömür ihracatı 51,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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