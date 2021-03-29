Avustralya’nın demir cevheri satış geliri artan fiyatlar nedeniyle 2021’de yükselecek

Pazartesi, 29 Mart 2021 14:36:08 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı yayımladığı çeyreklik raporuna göre, demir cevheri fiyatları geçtiğimiz yıl Aralık ve bu yıl Ocak ayında artarak 2011 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığından, Avustralya’nın ihracat gelirinin 2021-22 mali yılında 136 milyar A$’a yükseleceği tahmin ediliyor. Avustralya’nın demir cevheri ihracatından elde ettiği gelir 2019-20 mali yılında 104 milyar A$’a yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Ülkenin demir cevheri ihracatının, Batı Avustralya’da bulunan birçok madenin açılması ve genişletilmesiyle 2020-21 yılında 900 milyon mt ve 2025-26 mali yılında 1,1 milyar mt’a çıkması bekleniyor.

Çin’den gelen yüksek talep ve Brezilya’daki arz kesintileri nedeniyle demir cevheri fiyatları 2020 yılının sonunda 140$/mt’un üzerine çıktı. Demir cevheri fiyatlarının 2021 yılının sonunda 100$/mt’un üzerinde yer alması ve 2026 yılının sonunda 72$/mt seviyesine gerilemesi bekleniyor. Tipik fiyatlara geri dönmenin, sonraki yıllarda geliri azaltması bekleniyor, ancak demir cevherinin görünüm dönemi boyunca her yıl 100 milyar A$’dan fazla artarak 2025-26 mali yılına kadar 700 milyar A$’ın üzerinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, Avustralya, 2020 yılında küresel demir cevheri ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştirerek piyasadaki hakimiyetini sürdürüyor. Güney Amerika ve Afrika’daki demir cevheri üretiminin görünüm döneminde artması bekleniyor. Brezilya’nın demir cevheri üretiminin 2022 yılının başında toparlanarak baraj çökmeden önceki seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Brezilya’da demir cevheri fiyatları 2020 yılının Aralık ayında yıllık %50’den fazla arttı. Brezilya’nın ihracat hacimleri, son zamanlarda büyük ölçüde toparlanarak 2020 yılının Aralık ayına kadar 33 milyon mt’a yükseldi. Küresel demir cevheri piyasalarının, arz ve talepte görülen yavaş büyüme nedeniyle önümüzdeki beş yıl boyunca kısıtlı kalması bekleniyor. Rapora göre, Avustralya’nın pazar payının artmasıyla piyasa yapısının önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor.