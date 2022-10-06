Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2022-23 mali yılında azalması bekleniyor

Perşembe, 06 Ekim 2022 16:34:13 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı’nın yayımladığı çeyreklik rapora göre, Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2021-22 mali yılında artan üretim hacimleri ve istikrarlı fiyatlar sayesinde kaydedilen yaklaşık 134 milyar A$’dan 2022-23 mali yılında 119 milyar A$’a gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu tahmin demir cevheri fiyatlarının zayıflayacağı beklentisine dayanıyor. 2023-24 mali yılında ise gelirin 95 milyar A$’a düşmesi bekleniyor.

Bu yılın ilk yarısında demir cevheri fiyatlarında kaydedilen güçlü toparlanmanın ardından, Temmuz-Eylül çeyreğinde spot piyasada demir cevheri fiyatı yeniden ortalama 100$/mt düşüş gösterdi.

Artan küresel resesyon endişeleri demir cevheri fiyatlarına yönelik aşağı yönlü riskler oluşturuyor. Rapora göre, 2022 yılında yaklaşık 110$/mt FOB olarak seyredeceği tahmin edilen demir cevheri fiyatlarının 2023 yılında ortalama 90$/mt ve 2024 yılında yaklaşık 70$/mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

Bu yılın ilk yarısında Avustralya’dan ihraç edilen toplam demir cevheri tonajı Rio Tinto, BHP ve Fortescue’nun kapasite artırma projeleri sayesinde yıllık %0,9 artışla yaklaşık 430 milyon mt oldu. Avustralya’nın demir cevheri ihracatının yılın tamamında yıllık %1,3 artışla 882 milyon mt’a, 2024 yılında ise yıllık ortalama %3,2 artışla yaklaşık 959 milyon mt’a ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Rusya’nın daha önce Avrupa’ya yaptığı ihracat tonajını yönlendirmek için Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlar da dahil olmak üzere yeni pazar arayışına girmesi bekleniyor. Ancak, bu yeniden yapılanma söz konusu bölgelere yapılan sevkiyatlardaki lojistik sıkıntılar ve yaptırımlar nedeniyle kısıtlanabilir.