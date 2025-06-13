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Avustralyalı şirketler Pilbara-Asya deniz koridorundaki demir cevheri faaliyetlerini karbonsuzlaştırmayı planlıyor

Cuma, 13 Haziran 2025 15:25:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli NH3 Clean Energy, 2030 yılına kadar Batı Avustralya’daki Dampier limanında amonyak ikmal hizmeti sunma seçeneğini araştırmak üzere Pilbara Liman İdaresi ve Oceania Marine Energy ile bağlayıcı olmayan anlaşma imzaladığını duyurdu.

Proje kapsamında Pilbara Liman İdaresi, yakıt ikmali lisansları verecek ve faaliyetlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. NH3, WAH2 projesinden düşük karbonlu amonyak tedarik edecek ve Oceania ise gemiden gemiye düşük emisyonlu amonyak transferi için yakıt ikmal gemilerini işletecek. Nihai yatırım kararının 2026 yılının sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

Söz konusu proje, demir cevheri gemilerine hizmet vermeyi ve Pilbara-Asya deniz koridorunun karbondan arındırılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Karbonsuzlaşma 

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