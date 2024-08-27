Avustralyalı CuFe JWD demir cevheri madenindeki haklarını satacak

Avustralyalı madenci CuFe Limited, ülkenin batısında bulunan JWD demir cevheri madenine ilişkin haklarını 12 milyon Avustralya doları karşılığında Newcam Minerals Pty Ltd.’ye satmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Satışın tamamlanması CuFe hissedarlarının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşullara tabi olacak. Ekim ayı başında şirket hissedarlarının bir toplantı yapması bekleniyor.
Madenin askıya alınmasının ekstra maliyet yaratacağını belirten şirket, “Demir cevheri fiyatlarının dalgalı seyretmesi ve mevcut fiyat seviyelerinin maliyetlerimizin altında olması nedeniyle odak noktamızı hissedarlarımıza kakı sağlama potansiyeline sahip varlıklara çevirmenin zamanı geldi,” dedi.