Avustralya dört ülkeden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 24 Şubat 2023 11:52:01 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Yunanistan, İspanya, Endonezya, Tayvan ve Tayland’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergilerinin uygulanmaya devam edip etmemesi gerektiğini tespit etmek için 28 Mart 2022 tarihinde başlattığı soruşturmayı tamamladığını açıkladı.

Buna göre komisyon Tayland hariç olmak üzere diğer söz konusu ülkelerden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek. Söz konusu vergiler Tayland için bu yıl 7 Mart tarihinde sona erecek.

Antidamping vergileri Yunanistan için %42,1, Endonezya için %0-9,3, İspanya için %6,3 ve Tayvan için %4,4 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7227.90.90.42, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40 ve 7228.60.10.72 kodları altında kayıtlı bulunuyor.