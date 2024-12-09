Avustralya G. Kore ve İspanya’dan ithal inşaat demirine dönem sonu incelemesi başlattı

Avustralya Hükümeti Antidamping Komisyonu, Güney Kore ve İspanya’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Söz konusu antidamping önlemleri 19 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

InfraBuild tarafından yapılan başvurunun ardından başlatılan inceleme 1 Ekim 2023 ve 31 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. İlk defa 2025 yılının Kasım ayında uygulamaya konan vergiler şu anda Güney Kore için %4,7 ve %8,5, İspanya için ise %9,4 ve %11,8 oranlarında yer alıyor.

Komisyonun inceleme sonuçlarını en geç 13 Mayıs 2025 tarihine kadar Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bildirmesi bekleniyor.

İncelemeye konu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.