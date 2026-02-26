 |  Giriş 
Avustralya, Çin’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 26 Şubat 2026 15:37:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergilerine yönelik 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan incelemenin sonuçlarını açıkladı.

Komisyon, Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergilerinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda komisoyn, vergilerin devam etmesi gerektiğini belirtti ve ilgili taraflar için uygulanan antidamping vergilerini aşağıdaki şekilde değiştirdi:

Ülke İhracatçı Mevcut vergi oranı (%) Yeni vergi oranı (%)
Çin Baowu Group Echeng Iron and Steel Co., Ltd 19 (bileşik vergi) Taban vergi
Diğer tüm ihracatçılar 19 (bileşik vergi) 23.7 (bileşik vergi)

50 mm’ye kadar çeşitli çaplara sahip söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40 ve 7228.60.10.72 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

