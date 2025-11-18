 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya,...

Avustralya, İspanya ve Güney Kore’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 18 Kasım 2025 11:50:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Hükümeti Antidamping Komisyonu, İspanya ve Güney Kore’den ithal inşaat demirine uygulanan ve 19 Kasım 2025 tarihinde son erecek antidamping vergilerine yönelik incelemenin sonuçlarını açıkladı.

InfraBuild tarafından yapılan başvurunun ardından başlatılan inceleme kapsamında 1 Ekim 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönem değerlendirildi. Komisyon, Güney Kore ve İspanya’dan ithal bahsi geçen ürüne yönelik antidamping önlemlerinin kaldırılması durumunda dampingin devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Komisyon bu doğrultuda vergilerin devam etmesi gerektiğini belirtti ve ilgili taraflar için uygulanan antidamping vergilerini aşağıdaki şekilde değiştirdi:

Ülke İhracatçı Mevcut vergi oranı (%) Yeni vergi oranı (%)
Güney Kore Daehan Steel Co., Ltd. 4,7 2,3
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd Taban vergi 2,5
Diğer ihracatçılar 8,5 12
İspanya

Compañía Española de 

Laminación, S.L.

 9,4 12,4
Nervacero S.A. hariç diğer ihracatçılar 11,8 15

Çapı 50 mm’ye kadar çıkan söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40 ve 7228.60.10.72 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Kasım 2025

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır yerel inşaat demiri piyasası geçici süreli indirim yapılmasıyla zayıfladı

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatı 2025 yılı 3-9 Kasım döneminde %0,7 düştü

18 Kas | Çelik Haberler

İskenderun’da bir üretici kur dalgalanmaları sebebiyle uzun mamul fiyatlarını artırdı

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları haftaya yükselişle başladı

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları yüksek maliyetler ve düşük arzdan dolayı yukarı yönlü

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Kasım 2025

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 46. Hafta, 2025

14 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa uzun mamul piyasasında görünüm değişmedi, fiyatlar yatay

14 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in ham çelik üretimi Ekim’de 72 milyon mt ile rekor düşük seviyeye geriledi, ilk dokuz ayda %3,9 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 50 mm
ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis