Avustralya, İspanya ve Güney Kore’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Avustralya Hükümeti Antidamping Komisyonu, İspanya ve Güney Kore’den ithal inşaat demirine uygulanan ve 19 Kasım 2025 tarihinde son erecek antidamping vergilerine yönelik incelemenin sonuçlarını açıkladı.

InfraBuild tarafından yapılan başvurunun ardından başlatılan inceleme kapsamında 1 Ekim 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönem değerlendirildi. Komisyon, Güney Kore ve İspanya’dan ithal bahsi geçen ürüne yönelik antidamping önlemlerinin kaldırılması durumunda dampingin devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Komisyon bu doğrultuda vergilerin devam etmesi gerektiğini belirtti ve ilgili taraflar için uygulanan antidamping vergilerini aşağıdaki şekilde değiştirdi:

Ülke İhracatçı Mevcut vergi oranı (%) Yeni vergi oranı (%) Güney Kore Daehan Steel Co., Ltd. 4,7 2,3 Dongkuk Steel Mill Co., Ltd Taban vergi 2,5 Diğer ihracatçılar 8,5 12 İspanya Compañía Española de Laminación, S.L. 9,4 12,4 Nervacero S.A. hariç diğer ihracatçılar 11,8 15

Çapı 50 mm’ye kadar çıkan söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40 ve 7228.60.10.72 kodları altında kayıtlı bulunuyor.