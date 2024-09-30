Avustralya beş ülkeden ithal inşaat demirine antidamping soruşturması başlattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.
Avustralyalı üretici InfraBuild NSW Pty. Ltd.’nin başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Endonezyalı tedarikçilere yönelik soruşturma, yalnızca PT Ispat Panca Putera ve PT Putra Baja Deli’ye yönelik yapılacak.
Soruşturmaya tabi 50 mm’ye kadar çeşitli çaplara sahip söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında yer alıyor.