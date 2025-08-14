Avustralya Çin’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, bu yıl Mayıs ayında Çin’den ithal inşaat demirine yönelik başlattığı antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuç tarihini uzattığını açıkladı. Bu karar, ilgili verilerin doğrulanmasında yaşanan gecikmelere dayandırılıyor.
1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmanın nihai sonucu, 7 Ekim 2025 tarihi yerine 9 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacak.
Soruşturmaya tabi 50 mm’ye kadar çeşitli çaplara sahip söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.42, 7214.20.00.47, 7227.90.10.69, 7227.90.90.01, 7227.90.90.02, 7227.90.90.04, 7228.30.10.70, 7228.30.90.40 ve 7228.60.10.72 kodları altında kayıtlı bulunuyor.