Avustralya dört ülkeden ithal inşaat demiri için geçici damping marjları açıkladı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine ilişkin incelemenin ön sonuçlarını açıkladı. İnceleme 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyon, Malezya (Southern Steel hariç), Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan (Hoa Phat hariç) ihraç edilen dampingli ürünlerin Avustralya sektörüne zarar verdiğini tespit etti. Ayrıca Endonezya merkezli Pt Ispat Panca Putera ve Pt Putra Baja Deli’nin söz konusu dönemde Avustralya’ya inşaat demiri satışı yapmadığını veya göz ardı edilebilir damping marjlarıyla ihracat yaptığını belirtti.

Açıklamaya göre geçici damping marjları Malezya merkezli Alliance Steel, Amsteel Mills, Ann Joo Steel ve Malaysia Steel Works için %9,2, diğer tüm Malezyalı şirketler için %26,2; Tayland merkezli Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited için %3,1 ve diğer tüm Taylandlı ihracatçılar için %6,7; Türkiye merkezli Çolakoğlu Metalurji A.Ş için %7,7, Kroman Çelik Sanayii A.Ş. için %8,6, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. için %9,1 ve diğer tüm Türk üreticiler için %36,4; Vietnam merkezli Tung Ho Steel Vietnam Corporation, VAS Group Nghi Son Joint Stock Company ve Vina Kyoei Steel Company için %9,5 ve diğer tüm Vietnamlı ihracatçılar için %17,3 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.