 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya...

Avustralya dört ülkeden ithal inşaat demiri için geçici damping marjları açıkladı

Perşembe, 23 Ekim 2025 12:23:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine ilişkin incelemenin ön sonuçlarını açıkladı. İnceleme 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyon, Malezya (Southern Steel hariç), Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan (Hoa Phat hariç) ihraç edilen dampingli ürünlerin Avustralya sektörüne zarar verdiğini tespit etti. Ayrıca Endonezya merkezli Pt Ispat Panca Putera ve Pt Putra Baja Deli’nin söz konusu dönemde Avustralya’ya inşaat demiri satışı yapmadığını veya göz ardı edilebilir damping marjlarıyla ihracat yaptığını belirtti.

Açıklamaya göre geçici damping marjları Malezya merkezli Alliance Steel, Amsteel Mills, Ann Joo Steel ve Malaysia Steel Works için %9,2, diğer tüm Malezyalı şirketler için %26,2; Tayland merkezli Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited için %3,1 ve diğer tüm Taylandlı ihracatçılar için %6,7; Türkiye merkezli Çolakoğlu Metalurji A.Ş için %7,7, Kroman Çelik Sanayii A.Ş. için %8,6, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. için %9,1 ve diğer tüm Türk üreticiler için %36,4; Vietnam merkezli Tung Ho Steel Vietnam Corporation, VAS Group Nghi Son Joint Stock Company ve Vina Kyoei Steel Company için %9,5 ve diğer tüm Vietnamlı ihracatçılar için %17,3 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hadeed talebin güçlenmesiyle inşaat demiri fiyatını yükseltirken, nervürlü kangal ve filmaşin fiyatlarını değiştirmedi

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları farklı trendler izliyor

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya uzun mamul piyasası zayıf talep ve agresif teklifler nedeniyle baskı altında, fiyatlar yatay

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 23 Ekim 2025

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %0,1 azaldı

23 Eki | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo ve kaplamalı sac ithalat kotaları bitti, inşaat demiri kotası tükenmek üzere

22 Eki | Çelik Haberler

Türkiye çıkışlı uzun mamul teklifleri küresel talebin zayıflamasıyla gevşedi

22 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal hurda fiyatları gerilemeye devam ederek Türkiye piyasasıyla zıt seyirler izliyor

22 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 22 Ekim 2025

22 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’li Emsteel Kasım üretimi inşaat demiri fiyatlarını yükseltti

22 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 50 mm
ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis