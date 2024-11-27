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Avustralya beş ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

Çarşamba, 27 Kasım 2024 12:25:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, bu yıl Eylül ayında Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik başlattığı antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuç tarihini uzattığını açıkladı. Bu karar, ilgili verilerin doğrulanmasında yaşanan gecikmelere dayandırılıyor.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmanın nihai sonucu, 26 Şubat 2025 tarihi yerine 6 Ekim 2025 tarihinde yayımlanacak.

Soruşturmaya tabi 50 mm’ye kadar çeşitli çaplara sahip söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

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