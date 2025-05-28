Avustralya Baowu Group Echeng’den ithal inşaat demirine uygulanan vergiye ilişkin inceleme başlattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çinli ihracatçı Baowu Group Echeng’den ithal 50 milimetre veya daha küçük çaplı inşaat demirine uygulanan antidamping vergilerine yönelik etkenlerin değişip değişmediğini belirlemek amacıyla inceleme başlattığını duyurdu.

Baowu Group Echeng’in başvurusu üzerine başlatılan inceleme, 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Komisyonun en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar tavsiye raporunu tamamlaması ve en geç 28 Ekim 2025 tarihine kadar nihai kararını Avustralya Sanayi ve Bilim Bakanlığına sunması bekleniyor.

Baowu Group Echeng, 24 Aralık 2020 tarihinde yapılan inceleme sonucu Çin’den ithal inşaat demirine getirilen %19 oranındaki antidamping vergisine tabi.

Vergiye tabi söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.90, 7228.30.10 ve 7228.60.10 kodları altında kayıtlı bulunuyor.