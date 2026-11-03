Avustralya Endonezyalı inşaat demiri üreticisi Master Steel için sıfır damping marjı önerdi

Avustralya Ticaret Önlemleri Komisyonu (ATRC), hızlandırılmış incelemenin ardından Endonezyalı üretici PT The Master Steel Manufactory'den (Master Steel) ithal inşaat demirine uygulanan antidamping önlemlerinin revize edilmesini önerdi. Komisyon, 1 Ekim 2026 tarihli nihai raporunda şirket için damping marjını sıfır olarak belirledi. Diğer tüm ihracatçılara uygulanan mevcut geçici damping vergisi oranı ise %9,3 seviyesinde bulunuyor.

Hızlandırılmış inceleme, Master Steel'in 23 Haziran tarihinde yaptığı başvurunun ardından 15 Temmuz 2026 tarihinde başlatıldı. Şirket, diğer tüm ihracatçılara uygulanan vergi oranının kendi sevkiyatları için geçerli olmaması gerektiğini savunarak bireysel değerlendirme talep etti. Komisyon, Master Steel'in ilk soruşturma döneminde söz konusu ürünleri Avustralya'ya ihraç etmediğini ve bu nedenle hızlandırılmış incelemeden yararlanabilecek yeni bir ihracatçı olarak değerlendirilmeye uygun olduğunu teyit etti.

ATRC mevcut vergi yöntemi yerine taban fiyat mekanizması önerdi

Komisyon, 1 Nisan 2025 ve 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemi inceleyerek Master Steel'in söz konusu dönemde Endonezya iç piyasasında benzer ürünler satmasına rağmen Avustralya'ya inşaat demiri ihraç etmediğini tespit etti. Avustralya'ya yönelik ihracat işlemlerinin bulunmaması nedeniyle komisyon, ihracat fiyatını şirketin iç piyasa satış verileri kullanılarak hesaplanan normal değere eşit kabul etti ve bunun sonucunda damping marjı sıfır olarak belirlendi.

Bu doğrultuda ATRC, mevcut birleşik vergi yöntemi yerine Master Steel'in Avustralya'ya belirlenen normal değerin altında fiyatlarla inşaat demiri ihraç etmesi durumunda antidamping vergisi tahsil edilmesini öngören bir taban fiyat mekanizmasına geçilmesini önerdi. Taban fiyat Endonezya rupisi cinsinden belirlenecek.

Revize edilen önlemlerin Avustralya Sanayi ve İnovasyon Bakanı ile Bilim Bakanı tarafından onaylanması halinde Master Steel'in başvurusunu sunduğu 23 Haziran 2026 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.