 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya...

Avustralya Endonezyalı inşaat demiri üreticisi Master Steel için sıfır damping marjı önerdi

Salı, 03 Kasım 2026 11:22:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Ticaret Önlemleri Komisyonu (ATRC), hızlandırılmış incelemenin ardından Endonezyalı üretici PT The Master Steel Manufactory'den (Master Steel) ithal inşaat demirine uygulanan antidamping önlemlerinin revize edilmesini önerdi. Komisyon, 1 Ekim 2026 tarihli nihai raporunda şirket için damping marjını sıfır olarak belirledi. Diğer tüm ihracatçılara uygulanan mevcut geçici damping vergisi oranı ise %9,3 seviyesinde bulunuyor.

Hızlandırılmış inceleme, Master Steel'in 23 Haziran tarihinde yaptığı başvurunun ardından 15 Temmuz 2026 tarihinde başlatıldı. Şirket, diğer tüm ihracatçılara uygulanan vergi oranının kendi sevkiyatları için geçerli olmaması gerektiğini savunarak bireysel değerlendirme talep etti. Komisyon, Master Steel'in ilk soruşturma döneminde söz konusu ürünleri Avustralya'ya ihraç etmediğini ve bu nedenle hızlandırılmış incelemeden yararlanabilecek yeni bir ihracatçı olarak değerlendirilmeye uygun olduğunu teyit etti.

ATRC mevcut vergi yöntemi yerine taban fiyat mekanizması önerdi

Komisyon, 1 Nisan 2025 ve 31 Mart 2026 tarihleri arasındaki dönemi inceleyerek Master Steel'in söz konusu dönemde Endonezya iç piyasasında benzer ürünler satmasına rağmen Avustralya'ya inşaat demiri ihraç etmediğini tespit etti. Avustralya'ya yönelik ihracat işlemlerinin bulunmaması nedeniyle komisyon, ihracat fiyatını şirketin iç piyasa satış verileri kullanılarak hesaplanan normal değere eşit kabul etti ve bunun sonucunda damping marjı sıfır olarak belirlendi.

Bu doğrultuda ATRC, mevcut birleşik vergi yöntemi yerine Master Steel'in Avustralya'ya belirlenen normal değerin altında fiyatlarla inşaat demiri ihraç etmesi durumunda antidamping vergisi tahsil edilmesini öngören bir taban fiyat mekanizmasına geçilmesini önerdi. Taban fiyat Endonezya rupisi cinsinden belirlenecek.

Revize edilen önlemlerin Avustralya Sanayi ve İnovasyon Bakanı ile Bilim Bakanı tarafından onaylanması halinde Master Steel'in başvurusunu sunduğu 23 Haziran 2026 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Avustralya, Çin’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

26 Şub | Çelik Haberler

Avustralya, Türkiye dahil dört ülkeden ithal inşaat demiri için nihai damping marjları açıkladı

22 Ara | Çelik Haberler

Avustralya, İspanya ve Güney Kore’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

18 Kas | Çelik Haberler

Avustralya dört ülkeden ithal inşaat demiri için geçici damping marjları açıkladı

23 Eki | Çelik Haberler

Avustralya beş ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını Aralık’a kadar uzattı

18 Eyl | Çelik Haberler

Avustralya Çin’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

14 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya Baowu Group Echeng’den ithal inşaat demirine uygulanan vergiye ilişkin inceleme başlattı

28 May | Çelik Haberler

Avustralya G. Kore ve İspanya’dan ithal inşaat demirine dönem sonu incelemesi başlattı

09 Ara | Çelik Haberler

Avustralya beş ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

27 Kas | Çelik Haberler

Avustralya beş ülkeden ithal inşaat demirine antidamping soruşturması başlattı

30 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis