Avustralya Çin’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin’den ithal edilen inşaat demirine uygulanan antidamping vergisini 13 Nisan 2026 tarihine kadar beş yıl daha uygulama kararı aldığını açıkladı.
1 Temmuz 2019 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemi kapsayan dönem sonu incelemesi 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatıldı.
Çin’den ithal en fazla 50 mm çapındaki inşaat demirine 2016 yılında uygulanan mevcut antidamping vergisi %19 oranında yer alıyor.
Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.60.10 kodları altında yer alıyor.