Avustralya, demir cevheri fiyatlarının 2022 yılı Mart ayı sonunda 55$/mt FOB’a düşeceğini tahmin ediyor

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 11:41:47 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Hazine Bakanlığı’nın 2021-22 federal bütçesinde, demir cevheri fiyatlarının şu anki 200$/mt CFR ve üzerindeki seviyelere kıyasla 2022 Mart ayı sonunda 55$/mt FOB seviyesine düşmesini beklediğini açıkladı. Daha önce, fiyatların 2022 yılının Eylül ayının sonunda bu seviyeye düşeceği tahmin ediliyordu.

Açıklamaya göre, Çin hariç çelik üretiminde kaydedilen güçlü toparlanma, demir cevheri ve metalürjik kömür fiyatları için daha fazla destek sağlayabilir.

Çin’in Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithalatına getirdiği yasak ülkenin ihracatını olumsuz etkiledi ve sert koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını düşürdü. Avustralya, spot piyasada metalürjik kömür fiyatlarının önümüzdeki yılın Mart ayı sonuna kadar yaklaşık 122$/mt FOB Avustralya seviyesinde seyretmesini bekliyor.