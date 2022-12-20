Avustralya 2022-23 mali yılına ilişkin demir cevheri ihracat gelirine yönelik tahminini düşürdü

Salı, 20 Aralık 2022 14:48:30 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı’nın yayımladığı çeyreklik rapora göre, Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin demir cevheri fiyatlarının zayıflayacağı beklentisi ve düşen satış hacimleri nedeniyle 2021-22 mali yılında kaydedilen yaklaşık 133 milyar A$’dan 2022-23 mali yılında 113 milyar A$’a gerileyeceği tahmin ediliyor. Daha önce yayımlanan raporda söz konusu mali yıla yönelik tahmin 119 milyar A$ seviyesinde yer alıyordu. 2023-24 mali yılında ise gelirin daha önceki tahmine kıyasla değişim göstermeyerek 95 milyar A$ seviyesinde yer alması bekleniyor.

Bu yılın ilk yarısında demir cevheri fiyatlarında kaydedilen güçlü toparlanmaya rağmen Ekim-Aralık çeyreğinde spot piyasada demir cevheri fiyatı düşmeye devam ederek ortalama 90$/mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’de artan Corona virüsü vakaları, emlak piyasasına yönelik baskıları artırarak iç talebi zayıflatmaya devam etti. Çin'in gayrimenkul sektörünün istikrar kazanacağı yönündeki beklentiler, altyapı teşvikleri ve Avustralya ile Brezilya’daki arz artışının çelik ve demir cevheri fiyatlarını destekleyeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, demir cevheri fiyatlarının 2023 yılında ortalama 85$/mt ve 2024 yılında yaklaşık 75$/mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

Bu yılın Temmuz-Eylül çeyreğinde Avustralya’dan ihraç edilen toplam demir cevheri tonajı Rio Tinto, BHP ve Fortescue’nun kapasite artırma projeleri sayesinde yıllık %1,2 artışla yaklaşık 222 milyon mt oldu. Avustralya’nın demir cevheri ihracatının 2022-23 mali yılında yıllık %2,5 artışla 896 milyon mt, 2023-24 mali yılında ise yıllık %2,7 artışla 920 milyon mt’a ulaşması bekleniyor.