Avrupalı geri dönüşüm şirketleri hurda ticaretini kısıtlama önerileri konusunda endişeli

Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) ve Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), 27 Şubat 2025 tarihinde Paris’te düzenlenen Avrupa Çelik Sektörünün Geleceğine ilişkin Bakanlar Konferansında alınan kararlara yönelik büyük endişe duyduklarını belirtti. Hurdayı AB içinde tutarak hammaddelere erişimi sağlama niyeti ve Avrupa’ya benzer çevre ve üretim mevzuatı benimsemeyen üçüncü ülkelere hurda ihracatını kısıtlama veya yasaklama önerisi kuruluşların başlıca endişeleri oldu.

Avrupa geri dönüşüm sektörünün yılda 100 milyon mt’un üzerinde çelik işlediğini ve toplam üretimin yaklaşık %80’inin iç pazarda kullanıldığını belirten kuruluşlar, önerilerin dayandırıldığı temellerin aksine Avrupa’da geri dönüştürülmüş çelik sıkıntısı olmadığını ifade etti.

Atık Sevkiyat Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle geri dönüşüm şirketlerinin hurda ihraç ederken zorluklarla karşılaşacağına değinen kuruluşlar, geri dönüştürülmüş çelik üzerindeki sıkı kontrol önlemlerinin döngüselliği engelleyeceğini belirtti. Kuruluşlar, “Malzeme sıkıntısı olmadığında ek ihracat kısıtlamaları uygulamak, geri dönüştürülmüş çeliğin fiyatlarını yapay olarak baskılayacak,” ifadelerini kullandı.