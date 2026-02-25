AB’de enerji yoğun sektörlerden uygun fiyatlı elektrik talebi

Avrupa’nın enerji yoğun sektörleri, 2026 yılının Mayıs ayında açıklanması beklenen AB Elektrifikasyon Eylem Planı’nın sanayi için uygun fiyatlı elektrik sağlaması dahil olmak üzere temel taleplerini ortaya koydu. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ve European Metals’in de aralarında bulunduğu fazla enerji kullanan sektörleri temsil eden Enerji Yoğun Sanayiler Birliğinin ortak bildirisinde, yüksek ve dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının sanayi rekabetçiliğini zayıflattığı ve karbonsuzlaşma yatırımlarını geciktirdiği vurgulandı.

Söz konusu sektörler AB genelinde yaklaşık 2,6 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve kritik değer zincirlerinin temelini oluşturuyor. Ancak Avrupa’daki elektrik maliyetlerinin üçüncü ülkelere kıyasla yapısal olarak yüksek kalması tesis kapanışlarına, üretim düşüşlerine ve elektrifikasyon projelerinin ertelenmesine yol açıyor.

2024 yılında AB'de elektrik talebindeki sınırlı artışa işaret eden veriler, sektör temsilcilerine göre iklim hedefleri ile ekonomik gerçekler arasındaki açığın büyüdüğünü gösteriyor.

Mayıs planı öncesi başlıca talepler

Birlik, elektrifikasyonun uygulanabilir hale gelmesi için Avrupa Komisyonundan:

Toplam sanayi elektrik maliyetleri için 50€/MWh'lik rekabetçi referans seviyesinin belirlenmesi,

Enerji yoğun sektörlere maliyet bazlı elektriğe erişim garantisi verilmesi,

AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki dolaylı maliyet telafisinin 2030 sonrası da sürdürülmesi,

Şebeke altyapısına yatırım yapılırken sanayi için şebeke tarifelerinin düşük tutulması,

Elektrik piyasası tasarımının kısa vadeli değerlendirmesinin Haziran ayına kadar yapılması,

AB Tek Enerji Piyasası'na dair çalışmaların hızlandırılması,

Zorlayıcı elektrifikasyon hedefleri yerine işletme gideri destek mekanizmalarının sağlanması,

Sistem esnekliğinin teşvik edilmesi ve tüm yenilenebilir ile düşük karbonlu kaynakların desteklenmesi gibi adımlar talep ediyor.

Sektör temsilcileri, elektrifikasyonun önündeki başlıca engelin teknolojik yetersizlik değil uygun fiyatlı ve öngörülebilir elektrik arzının eksikliği olduğunu vurguluyor.

Sektör temsilcilerine göre yapısal elektrik fiyat reformu yapılmazsa Avrupa, yeşil dönüşümünü hızlandırmaya çalışırken aynı zamanda daha fazla sanayisizleşme ve artan rekabet kaybı riskleriyle karşı karşıya kalabilir.