Avrupa’dan ABD’nin çelik vergilerine hemen yanıt geldi

Avrupa Komisyonu, ABD’nin tüm ülkelerden ithal çelik ürünleri için istisna ve muafiyet olmaksızın açıkladığı ve bugün yürürlüğe giren %25 oranındaki vergilere yönelik karşı önlemler açıkladı.

Komisyon, ABD’nin yeni vergilerinin çelik boru ile tel gibi farklı nihai mamuller ve yarı mamullerin yanı sıra ev aletleri, makine ve elektrikli aletler gibi diğer çelik ve alüminyum ürünleri hedeflediğini ifade etti. Bununla birlikte ABD’nin 12 Mayıs tarihine kadar çelik ve alüminyum türevlerinin listesini genişletecek bir sistem getireceğine dikkat çekti. Bu vergilerin AB’nin ABD’ye yaptığı toplam 26 milyar €’luk ihracatını olumsuz etkileyeceği ve söz konusu ihracatın ABD’ye yapılan mal ihracatının yaklaşık %5’ini oluşturduğu vurgulandı. Bu nedenle ABD’li ithalatçıların 6 milyar € ithalat vergisi ödemek zorunda kalacağının altını çizdi.

Böylelikle 1 Nisan tarihinden itibaren AB, 2,8 milyar € değerinde ABD mallarını hedefleyen 2018 yılı ve 3,6 milyar € değerinde ABD mallarını hedefleyen 2020 yılı ticaret önlemlerini yeniden yürürlüğe koyacak. ABD’nin 2018 yılında açıkladığı 232. Madde vergilerinin hemen ardından ilk ticaret önlemleri aynı yılın Haziran ayında uygulanmaya başlamıştı. Bunu takiben duyurulan ve 2021 yılının Haziran ayında yürürlüğe alınması planlanan 2020 yılı ticaret önlemleri ise ABD’nin 232. Madde vergilerini kotaya tabi vergi sistemiyle değiştirmesinin ardından 31 Mart 2025 tarihine kadar ertelenmişti. Öte yandan yaklaşık 18 milyar € değerinde ABD mallarını hedef alacak ilave önlemler için bugün AB’li paydaşlarla görüşmeler başlayacak. Bu görüşmeler kapsamında karşı önlemlere dahil edilecek yeni ürünler seçilerek AB’li işletmeler ve tüketicilerin yaşadığı aksamaların minimum düzeyde tutulması sağlanacak. Görüşmeler, 26 Mart tarihine kadar tamamlanacak ve ilave önlemler Nisan ayının ortasında uygulanmaya başlayacak.

Öte yandan Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Başkanı Dr. Hendrik Adam, ABD’nin çelik vergilerine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Adam, vergilerin Avrupa çelik sektörünün durumunu daha da kötüleştirdiğini ve geleceğini tehdit altında bıraktığını ifade etti. Avrupa çelik sektörünün ayakta kalmaması halinde otomotiv sektörünün, güvenlik ve savunmasının, enerji altyapısının ve ulaşımının da ayakta kalamayacağına dikkat çekerek Avrupa’nın bağımsızlığının tehlikede olduğunu dile getirdi. EUROFER yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde getirdiği 232. Madde vergileri sebebiyle AB’nin ABD’ye çelik ihracatının en az 1 milyon mt azaldığını vurguladı. Ayrıca Avrupa çelik sektörünün 2018’e kıyasla daha zor durumda olduğunu belirtti ve vergilerin etkisinin çok daha büyük olmasının beklendiğini kaydetti. Bununla birlikte Adam, küresel çelik kapasite fazlasının 2024 yılında rekor seviyeye ulaştığını ve bu yıl da artmasının öngörüldüğünü söyledi. Avrupa piyasasının halihazırda Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan ithal düşük fiyatlı çelik ile dolup taştığını ve ABD’ye sevk edilmesi planlanan çeliğin vergilerden dolayı AB’ye yönlendirileceğini paylaştı. Sonuç olarak AB’nin revize ettiği koruma önlemlerinin AB’ye yapılacak çelik sevkiyatlarının engellenmesi için güçlü ve etkili olmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.