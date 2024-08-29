Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Temmuz döneminde %3,9 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Temmuz ayında yıllık %0,2 artışla 852.051 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İtalya ve İspanya’da sırasıyla %4,7 ve %3,4 artış gözlenirken, Fransa ve Almanya’da kayıtlar sırasıyla %2,3 ve %2,1 düşüş kaydetti.

Bu yılın ilk yedi ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %3,9 artarak yaklaşık 6,5 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İspanya %5,6, İtalya %5,2, Almanya %4,3 ve Fransa yıllık %2,2 artış bildirdi.