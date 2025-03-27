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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %3 düştü

Perşembe, 27 Mart 2025 14:22:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Şubat ayında yıllık %3,4 düşüşle 853.670 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Şubat ayı ile kıyaslandığında %6,4 ile en sert düşüşü Almanya’da yaşarken, Almanya’yı %6,2 ile İtalya takip etti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise yeni araç kayıtları yıllık %3 düşerek 1,68 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde İtalya, Almanya ve Fransa’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %6, yıllık %4,6 ve yıllık %3,3 azalırken, İspanya’da yıllık %8,4 arttı.


Etiketler: Almanya Fransa İtalya İspanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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