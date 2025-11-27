 |  Giriş 
Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1,4 arttı

Perşembe, 27 Kasım 2025 15:17:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %5,8 artışla 916.609 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında yalnızca İtalya’da %0,5 düşerken, İspanya’da %15,9, Almanya’da %7,8 ve Fransa’da %2,9 artış görüldü.

Bu yılın ilk 10 ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,4 yükselerek 8,97 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %5,4 ve yıllık %2,6 azalırken, İspanya’da ise yıllık %14,9 ve Almanya’da yıllık %0,5 arttı.


