﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %6,6 arttı

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 15:29:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Nisan ayında yıllık %13,7 artışla 913.995 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’da sırasıyla %23,1, %19,8, %10,9 ve %7,7 artış gözlendi.

Bu yılın ilk dört ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %6,6 artarak yaklaşık 3,7 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Almanya ve İspanya yıllık %7,8, Fransa yıllık %7 ve İtalya yıllık %6,1 artış bildirdi.


Etiketler: Almanya İspanya İtalya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’da ticari araç kayıtları 2023 yılında %14,9 yükseldi

30 Oca | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %15,9 yükseldi

27 Eki | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %17,9 yükseldi

27 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları yılın ilk yarısında %13,2 yükseldi

27 Tem | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Haziran döneminde %17,9 yükseldi

19 Tem | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %18 yükseldi

22 Haz | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Mart döneminde %17,9 yükseldi

19 Nis | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %11,4 yükseldi

21 Mar | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak ayında %11,3 arttı

21 Şub | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları 2022 yılında %14,6 düştü

25 Oca | Çelik Haberler