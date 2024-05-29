Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %6,6 arttı

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 15:29:23 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Nisan ayında yıllık %13,7 artışla 913.995 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’da sırasıyla %23,1, %19,8, %10,9 ve %7,7 artış gözlendi.

Bu yılın ilk dört ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %6,6 artarak yaklaşık 3,7 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Almanya ve İspanya yıllık %7,8, Fransa yıllık %7 ve İtalya yıllık %6,1 artış bildirdi.