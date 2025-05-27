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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %1,2 düştü

Salı, 27 Mayıs 2025 16:38:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Nisan ayında yıllık %1,3 artışla 925.359 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Nisan ayı ile kıyaslandığında %7,3 ile en sert düşüşü Fransa’da yaşarken, Fransa’yı %3,3 ile Almanya ve %0,6 ile İtalya takip etti. Bununla birlikte İspanya’da %12,2 artış görüldü.

Bu yılın ilk dört ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,2 düşerek 3,64 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa ve Almanya’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %5,6 ve yıllık %0,2 azalırken, İspanya ve İtalya’da sırasıyla yıllık %7,1 ve yılık %2,7 arttı.


Etiketler: İtalya Fransa İspanya Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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