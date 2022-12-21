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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Kasım döneminde %6,1 azaldı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 11:57:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında yıllık %16,3 artışla 829.527 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya %31,4, İtalya %14,7 ve İspanya %10,3 ile çift haneli artışlar bildirirken, Fransa’da %9,8 artış görüldü.

Bu yılın ilk 11 ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %6,1 düşüşle 8.359.317 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İtalya yıllık %11,6, Fransa yıllık %8,7, İspanya yıllık %4,4 ve Almanya yıllık %2,4 düşüş bildirdi.


Etiketler: Almanya İtalya Fransa İspanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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