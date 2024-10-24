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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %0,6 arttı

Perşembe, 24 Ekim 2024 09:35:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %6,1 düşüşle 809.163 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Fransa, İtalya ve Almanya’da sırasıyla %11,1, %10,7 ve %7 düşüş ve İspanya’da %6,3 artış gözlendi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %0,6 artarak yaklaşık 8 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İspanya ve İtalya’da yeni araç kayıtları sırasıyla %4,7 ve %2,1 seviyelerinde orta düzeyde artış gösterirken Fransa ve Almanya piyasalarında %1,8 ve %1 düşüş kaydedildi.


Etiketler: İtalya Almanya Fransa İspanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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