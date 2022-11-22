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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %8,1 düştü

Salı, 22 Kasım 2022 11:52:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %12,2 artışla 745.855 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya %16,8, İtalya %14,6 ve İspanya %11,7 ile çift haneli artışlar bildirirken, Fransa’da %5,5 artış görüldü.

Bu yılın ilk 10 ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %8,1 düşüşle 7.529.965 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İtalya yıllık %13,8, Fransa yıllık %10,3, İspanya yıllık %5,8 ve Almanya yıllık %5,5 düşüş bildirdi.


Etiketler: Almanya İtalya İspanya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

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