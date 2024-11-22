Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %0,7 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %1,1 artışla 866.397 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya ve Almanya’da sırasıyla %7,2 ve %6 artış ve Fransa ile İtalya’da sırasıyla %11,1 ve %9,1 düşüş gözlendi.

Bu yılın ilk on ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %0,7 artarak yaklaşık 8,9 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İspanya ve İtalya’da yeni araç kayıtları sırasıyla %4,9 ve %0,9 seviyelerinde artış gösterirken Fransa ve Almanya piyasalarında %2,7 ve %0,4 düşüş kaydedildi.