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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %1,4 arttı

Perşembe, 19 Eylül 2024 10:24:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Ağustos ayında yıllık %18,3 düşüşle 643.637 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da sırasıyla %27,8, %24,3, %13,4 ve %6,5 düşüş gözlendi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,2 artarak yaklaşık 7,2 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İspanya ve İtalya’da yeni araç kayıtları sırasıyla %4,5 ve %3,8 seviyelerinde orta düzeyde artış gösterirken Fransa ve Almanya piyasalarında %0,5 ve %0,3 düşüş kaydedildi.


Etiketler: İspanya İtalya Fransa Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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